'유류세 인하, 기름값 제대로 내렸나?'…민관합동 점검단, 현장점검 나서

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 지난달 중순부터 역대 최대폭 수준의 유류세 인하 조치를 단행한 가운데, 정부와 시민단체로 구성된 점검단이 9일 주유소를 찾아 가격 점검에 나섰다.

기획재정부 등 관계부처에 따르면 '민관 합동 유류세 인하 시장점검단'은 이날 서울, 경기, 충남 등 3개 지역 주유소들을 방문했다. 점검단은 산업통상자원부, 기재부, 공정거래위원회 등 관계부처와 해당 지자체의 담당 공무원, 한국석유관리원과 석유시장 감시 역할을 하는 시민단체 'E 컨슈머' 등으로 구성됐다.

정부는 국민 생활물가 안정을 위해 지난달 12일부터 유류세를 20% 인하(휘발유 164원/ℓ, 경유 116원/ℓ, 액화석유가스(LPG) 40원/ℓ)했다. 이번 현장점검은 이 같은 인하 조치가 실제 주유소 판매가격에 제대로 반영됐는지 확인하기 위한 것이다.

점검단은 각 주유소를 들러 유류세 인하에 따른 애로사항을 청취하고, 가격인하에 적극 동참해달라고 당부했다.

지난 7일 기준 전국 주유소 평균판매가격은 리터당 휘발유 1664.9원, 경유 1490.0원이다. 유류세 인하 시행 이전에 비해 각각 145.3원, 115.7원 떨어진 가격이다.

정부는 "주유소 현장점검을 통해 불공정 행위가 적발될 시 관계기관에 통보하고 이에 상응하는 행정조치를 취할 예정"이라며 "향후에도 담합 등 불공정 행위로 유류세 인하액을 판매가격에 반영하지 않고 시장을 교란하는 행위가 있을 시에는 엄정 조치할 방침"이라고 밝혔다.

