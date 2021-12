[아시아경제 유병돈 기자] 지하철역 에스컬레이터에서 여성의 뒷모습을 몰래 촬영한 30대가 경찰에 붙잡혔다.

서울 강서경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(카메라 이용 촬영) 위반 혐의로 30대 남성 A씨를 입건해 수사 중이라고 8일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 6일 오후 11시께 서울 지하철 5호선 마곡나루역에서 에스컬레이터에 탄 여성의 뒷모습을 스마트폰으로 촬영한 혐의를 받고 있다.

당시 주변에 있던 다른 시민이 A씨를 붙잡아 실랑이를 하는 사이 또 다른 시민들이 경찰에 신고했고, A씨는 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안이라 자세한 내용은 알려줄 수 없다”고 말했다.

