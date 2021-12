[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 기대서 광주 북구의원은 지난 6일 임동 중흥S클래스 주민들로부터 감사패를 받았다고 7일 밝혔다.

기 의원은 이날 임동 중흥S클래스 입주민과의 간담회를 열고 지역 현안에 대해 공유하고 논의하는 시간을 가졌으며 이 자리에서 입주민들로부터 감사패를 받았다.

임동 중흥S클래스 주민들은 “평소 우리 지역에 관심을 가지고 주민들과 소통을 통해 문제 해결을 위해 노력해 왔으며, 주민 편의와 복지 증진을 위해 기여해 주민의 뜻을 모아 감사패를 드린다”고 말했다.

기대서 의원은 “주민들의 삶의 질 향상을 위해 본 분을 다 했을 뿐인데 주민들로부터 감사패를 받게 돼 그 어떤 상보다 영광이고 소중하다”며 “앞으로 더 노력하라는 뜻으로 알고 더욱 좋은 의정활동으로 보답하겠다”고 수상소감을 밝혔다.

