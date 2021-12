롯데정밀화학 인니산 차량용 요소 1만t 확보

한-인니 정부간 요소 도입 MOU 체결 첫 성과

롯데정밀화학은 한국과 인도네시아 정부간 장기 요소 협력 업무협약(MOU) 체결의 첫 성과로 인니산 차량용 요소 1만t을 확보했다고 7일 밝혔다.

롯데정밀화학이 확보한 요소 1만t은 차량용 요소수 약 3만t을 제조 할 수 있는 분량이며 이는 국내 전체 차량용 요소수 수요의 1.5개월분에 해당하는 물량이다.

전세계적인 요소 공급 부족과 인니의 10월~3월 성수기에 따른 자국 내 요소 부족에 따라 인니 정부는 요소 수출을 사실상 중단해 왔다. 하지만 인니는 지리적인 접근성과 요소 생산규모 측면에서 중국 외에 가장 유력한 요소 공급처 였고, 산업통상자원부와 인니의 국영기업부 등 각 정부 부처의 노력으로 요소 협력 MOU를 체결 할 수 있었다.

본 국가간 MOU의 첫 성과로 롯데정밀화학 외 15개 요소 관련 기업이 구성한 요소 다변화 추진협의체(요소얼라이언스)의 대표수입자로서 인니 최대 요소 국영기업인 '뿌뿍(Pupuk)'와 적극적인 협상을 통해 최소 6천t에서 최대 1만t의 차량용 요소공급 계약을 7일 체결했다. 계약된 물량은 현지 수급 상황을 고려하여 12월말 또는 2022년 초 국내 수입되어 요소얼라이언스 기업들에게 전달될 예정이다.

기존 롯데정밀화학이 그룹과 화학HQ의 글로벌 네트웍을 총동원하여 확보한 요소 총 1만9000t과 이번 계약으로 요소얼라이언스 기업들을 대표하여 확보한 요소 1만t을 합하면 국내 차량용 요소수 수요의 약 4개월분에 해당하는 물량으로, 국내 요소수 공급 안정성에 상당한 기여를 할 것으로 전망된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr