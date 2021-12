[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 내년 예산의 73%를 상반기에 조기 집행하기로 했다.

7일 기획재정부에 따르면 정부는 이 같은 내용의 '2022년도 예산배정계획'을 국무회의에서 확정했다.

내년도 예산 중 기금을 제외한 세출예산(일반회계+특별회계) 규모는 총 497조7000억원이다. 정부는 한국경제가 조기에 활력을 되찾을 수 있도록 363조5000억원(73%)을 상반기에 배정했다. 상반기 예산배정 비율로는 역대 최고 수준이다.

특히 코로나 대응과 미래도약 뒷받침을 위한 방역, 산업·중소기업(소상공인 등), 연구개발(R&D) 분야 등 조기 배정에 중점을 뒀다고 설명했다.

기재부는 "배정된 예산은 자금배정 절차 등을 거쳐 연초부터 조기 집행이 이뤄지도록 사전준비를 철저히 해 나가겠다"고 밝혔다.

