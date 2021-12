산청군, 약초 생산기반조성사업 추진…재배 농가 보조금 지원

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 한방약초산업의 기반이 되는 약초 생산기반을 탄탄히 다지기 위한 지원사업을 추진한다.

산청군은 한방약초 안정생산 지원과 ‘전략약초 특화단지 조성’을 주요 골자로 하는 ‘2022년 약초생산기반조성사업’을 실시한다고 7일 밝혔다.

‘약초생산기반조성사업’은 산청군의 전략약초를 집중 육성하는 한편 전략약초 외의 약용작물도 안정적으로 재배할 수 있도록 지원하는 사업이다.

특히 2023산청세계전통의약항노화엑스포를 앞두고 안정적인 약초 생산을 위해 농가들의 기초체력을 다진다는 구상이다.

‘전략약초 특화단지 조성’은 가공 및 제품개발이 쉬운 도라지, 생강, 홍화, 초석잠 등 4개 품목을 산청군 전략약초로 육성하는 사업이다.

한방약초 안정생산 지원은 전략약초 4개 품목을 제외한 약용작물 재배에 대해 보조금을 지원하는 사업으로 약초 재배에 필요한 종자(종근, 모종)와 피복용 농자재 등을 지원한다.

군은 이번 사업에 참여하고자 하는 지역 농업인을 모집한다. 신청 자격은 산청군 내에 주소지를 두고 실제 영농에 종사하는 농업인과 약초생산자단체다.

군 관계자는 “약초생산 기반조성 사업은 우리 산청군은 물론 경남도의 미래 먹거리인 한방항노화산업의 바탕이 되는 ‘약초’의 안정적인 생산을 위한 것”이라며 “지역 약용작물 재배 농가의 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 말했다.

한편 산청군은 올해 여름 2023산청세계전통의약항노화엑스포 개최를 대비해 약초재배 통계조사를 한 바 있다.

