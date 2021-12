중기중앙회 "노란우산공제 가입자 300만, 부금 40조 달성 목표"

노란우산 재적가입 150만 기념행사 개최

유공자 포상·내년도 홍보대사 위촉

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 7일 서울 여의도 중기중앙회에서 '노란우산 재적가입 150만 기념행사'를 개최했다.

이날 행사는 노란우산 주요 성과와 비전을 담은 영상 시청, 유공자에 대한 공로패·기념패 수여, 홍보대사 위촉, 150만 기념 퍼포먼스 순으로 진행됐다. 행사 전 과정은 정부의 코로나19 방역수칙을 준수해 이뤄졌다.

소기업·소상공인 사회안전망인 노란우산공제 사업은 2007년 9월 출범한 지 14년 만인 올해 7월에 재적가입 150만명, 부금 16조원 돌파했다. 12월 현재는 재적가입 153만명, 부금 17조7000억원에 이르렀다. 2030 비전으로 재적가입 300만, 부금 40조 달성을 목표로 사업을 추진할 방침이다.

중기중앙회는 제도의 조기 정착과 가입 확대에 기여한 공로자와 가입자에게 공로패와 기념패를 전달했다. 당시 강권석 기업은행 행장은 초기 자금을 지원했고, 김정태 하나은행 행장은 전 지점 카운터에서 노란우산공제 가입을 시작해 다른 시중은행으로 확산하는 계기를 마련했다.

행사에는 전 홍보대사로서 노란우산 인지도 제고에 기여한 최불암·송기윤·김창숙이 함께했다. 내년도 홍보대사는 개그맨 김준현과 가수 양지은이 위촉됐다.

김기문 중기중앙회장은 "앞으로 노란우산은 소상공인 가입자를 더욱 확대하고 고객의 수요에 부응하는 복지서비스를 지원해 소기업·소상공인의 대표적인 사회안전망이 되겠다"고 말했다.

