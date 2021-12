[e공시 눈에 띄네] 코스닥-6일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 에이치피오 에이치피오 357230 | 코스닥 증권정보 현재가 14,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,717 전일가 14,800 2021.12.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에이치피오 ‘트루바이타민 초이스’ 출시…“고객 세분화”에이치피오 "中 자회사, 광군절 판매액 전년 대비 177% '증가'"에이치피오, 계열사 피오인베스트먼트 주식 2100만주 취득 close =오는 8일과 9일 기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ 덕산하이메탈 덕산하이메탈 077360 | 코스닥 증권정보 현재가 16,600 전일대비 100 등락률 +0.61% 거래량 335,809 전일가 16,500 2021.12.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-2일 덕산하이메탈, 그래핀 테마 상승세에 1.16% ↑5G 테마! “재이슈” 2차 급등 유망株 TOP5 close =오는 9일 오전 9시 국내 기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ 하이비젼시스템 하이비젼시스템 126700 | 코스닥 증권정보 현재가 19,250 전일대비 50 등락률 +0.26% 거래량 228,255 전일가 19,200 2021.12.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 하이비젼시스템, 3분기 누적 매출액 2000억원…"장비매출 지속"하이비젼시스템, 2분기 영업익 225억원…"사상 최대 분기 실적 달성"하이비전시스템, 카메라 렌즈모듈 관련 특허권 취득 close =보통주 3만3100주 6억원 규모에 처분 결정

◆ 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,000 전일대비 2,100 등락률 -2.53% 거래량 513,758 전일가 83,100 2021.12.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 최대주주 변경…지배구조 단일화코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분"상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속 close =최대주주 셀트리온헬스케어홀딩스 외 34명에서 셀트리온홀딩스 외 34명으로 변경

