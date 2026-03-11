[클릭e종목]“하이비젼시스템, AI글래스·인도·스펙업사이클 성장엔진”

DS투자증권은 11일 하이비젼시스템 하이비젼시스템 close 증권정보 126700 KOSDAQ 현재가 18,240 전일대비 1,470 등락률 +8.77% 거래량 218,000 전일가 16,770 2026.03.11 11:17 기준 관련기사 하이비젼시스템, 인도법인 현지공장 준공…내년 본격 가동 '더 세진 상법' 온다…자사주 소각 어떻게? [클릭 e종목]"하이비젼시스템, 신규 성장동력 다수 기대" 전 종목 시세 보기 에 대해 AI글래스·인도·스펙업사이클 성장엔진 본격화를 반영해 목표주가 2만3000원, 투자의견 매수를 유지했다.

김수현 DS투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "2025년 연결기준 영업 손실 약 300억원으로 외형상 최악의 한 해였다. 전방 고객사의 스펙 채택 일정 지연과 관세 이슈 인한 투자 연기가 주 원인이다"며 "또한 인도 EMS 공장 초기 투자 및 선행 개발 관련 일회성 비용 100억원 등 2025년은 매출 1715억원(전년 동기 대비 -45%), 영업적자 323억원이 발생했다. 다만 2026년부터는 이 비용들이 실적 기여로 전환되는 구조"라고 밝혔다.

김 연구원은 "인도 EMS 사업의 일환인 인도 1 공장이 2025년 말 준공돼 2026년 상반기 가동된다. 애플의 탈중국 공급망 재편으로 인도 내 아이폰 생산 비중은 2027년까지 30%로 확대된다"며 "폭스콘, 타타 등 현지 EMS 업체 대상 100여종 이상의 장비를 납품하는데 기존 카메라 모듈 검사에서 부품 검사(60%), 어셈블리 설비(40%)로 사업 범위가 대폭 확대된다. 인도 EMS 매출은 2026년 300억원을 시작으로 2027년 900~1100억원(총 매출의 30%)로 확대될 전망"이라고 밝혔다.

김 연구원은 "아이폰 18의 가변 조리개 탑재 확정, 폴디드 줌 개선(5배→10배) 및 폴더블폰 출시로 2026년부터 장비교체 수요가 증가한다. 2027년은 아이폰 20주년의 역대급 하드웨어 변경까지 예고돼 있다"며 "그 외 2025년 700억원 내외 수주의 2차전지 사업은 2026년 ESS 중심으로 최대 800~900억원의 수주 협의가 진행 중이다. LG엔솔향 EV라인과 삼성 SDI 셀 검사 장비도 추가된다"고 말했다.

김 연구원은 "애플은 비전 프로 이후 AI스마트 글래스(프로젝트명 아틀라스)로 전략을 전환했고 2026년 공개, 2027년 출시가 예상된다"며 "비전 프로용 카메라 모듈 검사 장비를 독점 공급한 이력을 바탕으로 이미 2027년향 초기 버전 및 세컨드 버전 2가지 타입의 선행 개발을 진행 중"이라고 밝혔다.

김 연구원은 "AI글래스는 다수의 ToF센서와 공간 인식 카메라 구조로 인해 액티브 얼라인 기술 난이도가 비약적으로 높아지고 ASP와 수익성이 동시에 올라갈 전망"이라고 말했다.

