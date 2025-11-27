본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

하이비젼시스템, 인도법인 현지공장 준공…내년 본격 가동

박형수기자

입력2025.11.27 10:25

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하이비젼시스템 은 인도 카르나타카주 뱅갈루루 지역에 연면적 약 4000평 규모의 현지 제1공장 준공식을 했다고 27일 밝혔다.


하이비젼시스템은 지난해 3월 인도 카르나타카주에 인도 법인(HYVISION INDIA PRIVATE LIMITED)을 설립했다. 고객사의 신규 사업진출 요청에 적극 대응하기 위한 전략적 추진의 일환으로 올해 2월 인도 현지 공장 건립을 시작했다.

인도 현지 공장은 첨단 스마트기기의 완제품 제조를 위한 공정, 조립, 검사 자동화 설비 등 해당 완제품 제조 전반에 걸쳐 대응할 수 있다. 내년부터 본격적으로 인도 현지의 글로벌 EMS(Electronics Manufacturing Service) 고객사를 대상으로 100여종이 넘는 신규 모바일 디바이스 제조 관련 주요 장비 및 설비를 생산, 납품할 계획이다.


가공설비 50여대를 1차로 갖추고 현지 인력 300여명을 채용했다. 전반적인 공장 가동 및 설비 제조공정 셋업을 위해 현재 100여명의 본사 인원이 현지에 상주하고 있다.


EMS 고객사향 설비 수요는 향후 3~4년에 걸쳐 매년 급격한 성장을 보일 것으로 예상했다. 제2, 3공장 건축도 진행한다는 계획이다.

하이비젼시스템 최두원 대표는 "지난해 3월 인도 법인 설립부터 시작해 현지 공장 준공에 이르기까지 고객사의 글로벌 생산 전략 변화 대응과 새로운 성장 기회를 놓치지 않기 위해 노력했다"고 말했다.


이어 "기존 카메라 모듈 사업 영역을 탈피한 첨단 스마트기기 완제품 제조 공정 설비 신규 사업 전개가 성장성에 큰 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.


하이비젼시스템, 인도법인 현지공장 준공…내년 본격 가동
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…은퇴 후 '생존 전쟁' 내몰린다

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

男 직원과 호텔 간 시장, 직원들에 성희롱 문자 보낸 지사…결국

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄

"尹과 회식 때 '컨디션' 챙긴 장관들…폭탄주 돌리는 '술시' 있어" 윤건영 주장

성수 삼표레미콘부지에 79층 랜드마크…내년 말 착공 목표

또 주인 바뀐 제주맥주…'쓴맛' 삼키는 지역 주류회사

새로운 이슈 보기