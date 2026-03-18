에이치피오 자회사 주닥, 美 아마존 공식 입점…글로벌 확장 가속화

에이치피오 에이치피오 close 증권정보 357230 KOSDAQ 현재가 2,445 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,440 2026.03.18 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]“에이치피오, 건기식은 브랜드…안정적인 매출구조” 스트라이드파트너스, 에이치피오 상대로 2차 주주행동 돌입 스트라이드파트너스, '에이치피오' 감사위원 선임 성공…“주주가치 제고 시작” 전 종목 시세 보기 가 더마코스메틱 브랜드 '주닥(JOODOC)'을 앞세워 북미 시장 공략에 속도를 낸다.

에이치피오는 18일 자회사 브랜드 주닥이 미국 아마존(Amazon)에 공식 입점했다고 밝혔다. 회사는 이번 입점을 세계 최대 코스메틱 시장인 북미 진출의 출발점으로 삼고, 글로벌 건강생활기업으로의 확장을 본격 추진할 계획이다.

주닥은 피부과 전문의 이주희 대표의 임상 데이터와 과학적 노하우를 기반으로 설립된 브랜드다. 최근 국내 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 올리브영에 입점과 동시에 '로즈 젠틀 클렌징 밀크' 등 주요 제품이 완판되며 빠른 성장세를 보이고 있다.

에이치피오는 이번 아마존 진출을 통해 자사의 해외 네트워크와 주닥 제품 경쟁력이 결합되면서 시너지 효과가 확대될 것으로 기대하고 있다. 주닥은 화장품 판매를 넘어 피부 전문가의 노하우를 담은 '메디컬 셀프케어(Medical Self-Care)' 문화를 북미 시장에 확산시킨다는 전략이다.

대표 제품 중 하나인 '펑션 No.1 유기농 녹차 78% 토너'는 제주산 유기농 녹찻잎을 72시간 저온 추출해 모공 관리와 피부 톤 개선을 돕는 기술이 적용됐다. 해당 제품은 글로벌 뷰티 매거진 얼루어(Allure)의 'K-Beauty Box'에 선정되며 해외에서도 기술력을 인정받았다.

회사는 아마존 입점을 계기로 클렌징 제품을 중심으로 피부 장벽 관리에 특화된 다양한 스킨케어 라인을 북미 소비자들에게 선보일 계획이다.

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이주희 주닥 대표는 "전 세계적으로 피부 장벽 케어에 대한 관심이 빠르게 증가하고 있다"며 "아마존 진출을 발판으로 글로벌 소비자들에게 주닥만의 피부 관리 솔루션을 제안하고, 에이치피오의 글로벌 사업 확대에 기여하겠다"고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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