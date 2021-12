[2021자본투자대상] "2년째 변동성 장세…IB·리서치·소비자보호 힘쓴 증권사들"

심사평=정순섭 심사위원장(서울대 법학전문대학원 교수)

2년째 이어지는 코로나19로 변동성이 커진 국내 증권시장에서 증권사들은 기업금융(IB) 역량 강화 및 맞춤형 자산관리(WM), 균형있는 리서치 자료 제공, 소비자 보상 등에 주력했습니다.

심사위원단은 증권사들이 제출한 공적 자료 및 아시아경제 실무진이 준비한 심사자료를 IB, WM, 리서치, 퇴직연금, 금융소비자보호, 펀드 등 각 부문에 걸쳐 비교·분석한 후 가장 높은 평가를 받은 기업을 대상으로 선정했습니다.

대상의 영예를 안은 미래에셋증권은 각 부문에서 가장 우수한 평가를 받았습니다. 업계 최초로 영업이익 1조원, 자기자본 10조원을 돌파했습니다. 영업이익 2년 연속 1조원을 넘긴 것도 최초입니다. 연금분야에서도 6개 분기 연속 적립금 상위 10개 사업자 기준으로 확정기여형(DC), 개인형퇴직연금(IRP) 수익률 1위 달성했습니다.

NH투자증권은 IB부문 최우수상으로 선정됐습니다. 주식자본시장(ECM), 부채자본시장(DCM) 부문에서 대표 주관 및 인수 점유율 최상위권을 기록했고 부동산, 대체투자 등에서 실적을 견인하며 연간 최대 IB 수익을 기록했습니다.

WM부문 최우수수상은 삼성증권입니다. 올해 국내 최초로 수수료 무료인 '다이렉트 IRP'를 출시해 5개월만에 계좌 개설 5만건을 넘어서는 등 증권사 연금계좌로의 자금 이동을 선도했습니다.

KB증권은 리서치 부문 수상 기업으로 선정됐습니다. 올해 들어 지난달 12일까지 리포트 갯수 3045개로 업계 최상위권, 영문보고서는 379개로 2위였습니다. 또한 업계 최초로 구독경제 모델을 도입해 고객이 소액의 구독료만 지불하면 필요한 투자정보를 적시에 제공하고 있습니다.

퇴직연금 부문 중 확정급여형(DB)에서는 대신증권이, DC형에서는 신한금융투자가 각각 선정됐습니다. 대신증권만의 자산배분시스템과 대체투자상품의 소싱 능력, 저축은행 계열사 통한 금리 경쟁력 등이 우수했습니다. 신한금융투자는 영세 사업장 및 취약계층 대상 수수료 감면, 퇴직연금 자산운용 특성을 반영한 상품 추천 등이 성과였습니다.

한국투자증권은 금융소비자보호 부문을 수상합니다. 지난 6월 부실 사모펀드 10개 상품에 대한 투자 원금 전액 보상 계획을 밝히고 이후 2개월에 걸쳐 모든 보상을 마무리한 점이 고평가됐습니다. 단순 일회성 보상을 넘어 판매사의 역할과 책임을 재정립했다는 평가입니다. 이 같은 보상 속에서도 역대 최대 실적도 거뒀습니다.

하나금융투자는 올해의 상품상을 수상합니다. 증여형 계획을 토대로 차별화된 금융상품 출시한 부분이 강점입니다. 적립식으로 목돈 마련, 경기 순환섹터 투자, ‘증여랩’에 장기투자 운용 등 지속가능한 ‘증여형플랜’상품을 꾸려냈습니다.

펀드 부문에서는 미래에셋자산운용이 규모와 수익률 모두 우수한 성과를 시현해 베스트펀드상으로 선정됐습니다. 베스트운용사상의 주식운용 부문은 삼성자산운용이, 상장지수펀드(ETF) 운용은 한국투자신탁운용이 각각 뽑혔습니다. 타깃데이트펀드(TDF) 부문은 일년 새 설정액이 두 배 넘게 늘어난 KB자산운용이 선정됐습니다.

