코인 폭락에 관련주 흔들…韓도 美도 '왝더독' 현상

업비트·빗썸 등 가상화폐 거래소 관련주 폭락

증시 변동성 키우는 모양새

[아시아경제 공병선 기자] 주말 사이 가상화폐(암호화폐)가 폭락하면서 관련주들이 부진하다. 더 나아가 가상화폐 시장이 국내 증시 전체를 흔드는 ‘왝더독 현상’으로 이어질 수 있다는 우려도 제기된다. 왝더독 현상이란 꼬리가 몸통을 흔든다는 의미로 주객이 전도됐다는 뜻이다.

6일 오전 10시 기준 국내 가상화폐 거래소 업비트 운영사 두나무 관련주 우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 9,240 전일대비 560 등락률 -5.71% 거래량 2,547,721 전일가 9,800 2021.12.06 11:38 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오![특징주]우리기술투자, 3Q 영업이익 2500억원…전년比 1528% '↑'외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 는 전일 대비 6.33%(620원) 하락한 9180원을 기록했다. 국내 가상화폐 거래소 빗썸 관련주 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 30,000 전일대비 3,700 등락률 -10.98% 거래량 5,212,971 전일가 33,700 2021.12.06 11:38 장중(20분지연) 관련기사 역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株""에디슨EV" 축하드립니다! 후속株 또 갑니다, 바닥권 포착! 연속 "적중" close 도 11.42% 하락했다. 대체불가능토큰(NFT) 관련주들도 부진하다. 시가총액이 1조원을 넘는 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 162,000 전일대비 17,900 등락률 -9.95% 거래량 1,513,460 전일가 179,900 2021.12.06 11:38 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close 와 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 337,500 전일대비 17,000 등락률 -4.80% 거래량 192,954 전일가 354,500 2021.12.06 11:38 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "하이브, '위버스' 플랫폼 가치 6兆…NFT와 선순환 전망"[특징주]"BTS도 팔았다" 하이브, 7거래일 연속 하락…5%↓외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 close , 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 724,000 전일대비 4,000 등락률 -0.55% 거래량 89,317 전일가 728,000 2021.12.06 11:38 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “엔씨소프트, 상당히 저평가된 상태”엔씨소프트, 리니지W와 함께 주가 상승세 탈까주가 주춤해도 게임株 골라 담은 外人 close 도 각각 10.17%, 3.67%, 1.51% 하락했다.

가상화폐 관련주의 부진은 주말 사이 가상화폐들의 폭락과 함께 예고됐다. 지난 4일 비트코인은 장중 전일 대비 17.71% 떨어진 5600만원을 기록했다. NFT 관련 가상화폐도 부진했다. 샌드박스와 보라는 각각 전일 대비 26.27%, 38.74% 하락하며 최근 상승분을 반납하기도 했다. 같은 날 가상화폐가 폭락하면서 매도와 저가매수가 섞여 업비트의 거래대금은 125억3369만달러(14조8274억원)까지 치솟았지만 6일 63억달러로 줄어드는 등 시장도 침체되고 있다. 이외 빗썸, 코인원, 코빗 등 거래소의 합산된 거래대금도 지난 4일 약 28억달러에서 이날 약 14억달러로 반으로 급감했다.

증시 흔드는 가상화폐 시장…나스닥도 가상화폐 관련주 부진에 1.92% 하락

이 같은 가상화폐 시장의 침체가 증시의 변동성까지 키우는 상황이다. 가상화폐 관련주들이 다수 상장된 코스닥은 같은 시간 기준 전일 대비 1.21% 하락하며 0.73% 떨어진 코스피보다 낙폭이 크다. 2018년 1월 가상화폐 폭락 당시 비트코인이 한 달 간 40.73% 떨어지는 동안 코스닥은 14.42% 오른 것과 대비되는 흐름이다. 이미 미국에선 가상화폐 관련주들의 부진에 전체 증시가 흔들리는 왝더독 현상이 발생하고 있다. 지난 3일(현지시간) 가상화폐 사업에 적극 진출한 코인베이스, 마이크로스트레티지, 스퀘어가 각각 6.69%, 7.66%, 5.64% 급락하자 상승 출발했던 나스닥도 전일 대비 1.92% 하락하며 거래를 마쳤다.

최근 가상화폐 시장에 진출한 국내 기업이 늘어나면서 이 같은 우려는 국내 증시에서도 커지고 있다. 위메이드를 시작으로 각종 게임사를 비롯해 엔터테인먼트사, 미디어 업체 등 가리지 않고 NFT 사업을 시도 중이다. 아울러 이들은 아직 뚜렷한 성과를 내놓지 않았는데 주가는 급등해 더욱 큰 하락폭이 예상되는 상황이다. 11월 한 달 간 가상화폐 관련주인 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 140,900 전일대비 20,800 등락률 -12.86% 거래량 545,527 전일가 161,700 2021.12.06 11:38 장중(20분지연) 관련기사 NFT·메타버스도 밀어낸 '반도체'[비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! close 과 위메이드맥스 위메이드맥스 101730 | 코스닥 증권정보 현재가 54,200 전일대비 3,800 등락률 -6.55% 거래량 675,508 전일가 58,000 2021.12.06 11:38 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 위메이드맥스, 미르4 개발사 편입에 급등[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일위메이드맥스, 미르4 개발사 자회사 편입 close , 비덴트, 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 16,900 전일대비 150 등락률 +0.90% 거래량 23,548,749 전일가 16,750 2021.12.06 11:38 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株" close 의 주가는 각각 155.80%, 144.92%, 113.54%, 77.01% 급등했다.

홍기훈 홍익대 경영학과 교수는 "주주들의 의견과는 별개로 일부 기업들이 가상화폐의 리스크를 떠안게 됐다"며 "단기적으로는 국내 증시가 가상화폐 때문에 변동성을 나타낼 것"이라고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr