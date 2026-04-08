다날핀테크, JB전북은행과 원화 스테이블코인 플랫폼 실증 완료

다날 다날 close 증권정보 064260 KOSDAQ 현재가 7,350 전일대비 280 등락률 +3.96% 거래량 6,383,490 전일가 7,070 2026.04.08 09:57 기준 관련기사 다날, 국내 최초 'AAIF' 합류…글로벌 기업들과 AI 결제 표준 구축 나선다 다날에프엔비, '달콤.N' 직영·가맹점 동시 출점…일상형 카페 확장 시동 다날엔터, 신규 브랜드 '다날스테이지' 첫 사업 '윤종신 투어' 예매 1위 쾌조 전 종목 시세 보기 핀테크가 JB전북은행과 함께 원화 스테이블코인의 발행부터 유통, 가맹점 결제, 정산까지 전 과정을 구현하는 기술검증(PoC)을 마쳤다고 8일 밝혔다.

다날핀테크는 지난해 상반기부터 스테이블코인의 제도권 편입에 대비해 은행, 신탁사, 유통사, 가맹점별로 최적화된 기능을 모듈 형태로 제공하는 SaaS 기반 플랫폼 '이음(IEUM)'을 준비해왔다. 이번 PoC는 발행된 원화 스테이블코인을 활용해 JB전북은행이 유통과 실제 프로세스 검증에 참여한 형태로, 실거래 환경에 준하는 수준의 결제 프로세스를 구현한 첫 사례로 평가된다.

이번 실증에서는 역할이 명확히 구분됐다. 다날핀테크는 은행에 최적화된 이음 플랫폼과 테스트 앱을 구축·제공했고, JB전북은행은 가맹점과 사용자 관점에서 다양한 결제 시나리오를 반복적으로 검증했다. 이를 통해 이용자가 앱에 보유한 원화 스테이블코인으로 결제하고 정산까지 이어지는 엔드투엔드(End-to-End) 과정을 실제 거래와 유사한 환경에서 확인했다.

특히 가맹점의 수납·정산 편의성과 이용자의 앱 사용자경험(UX)을 각각 독립적으로 검증했다는 점에서 단순 기술 시연을 넘어 상용화 가능성을 염두에 둔 결과라는 평가가 나온다.

또한 기존 금융권의 은행·신탁 역할 구조는 유지하면서 블록체인을 통해 거래 기록, 대사, 자동화 기능만 고도화하는 방식이 적용돼 제도권 금융기관의 도입 부담을 낮춘 점도 차별화 요소로 꼽힌다.

이와 함께 모니터링 시스템도 제공된다. 은행은 발행·소각·유통 현황과 실시간 거래 내역을 한 화면에서 확인할 수 있으며, 신탁사는 준비금 현황을 대시보드 형태로 점검할 수 있다. 가맹점은 스테이블코인을 결제 수단으로 추가해 간편하게 정산받을 수 있고, 이용자는 자산 보관과 결제를 하나의 앱에서 처리할 수 있다.

양사는 이번 실증을 바탕으로 외국인 대상 2차 PoC도 준비 중이다. JB전북은행은 외국인 근로자 고객 기반이 두터운 강점을 활용해 스테이블코인 결제와 해외 송금 기능을 결합한 실증을 추진할 계획이다. 이를 통해 국내 결제 편의성과 해외 송금 효율성을 동시에 검증하고, 스테이블코인의 실사용 범위를 확대한다는 구상이다.

아울러 모회사 다날이 추진 중인 바이낸스페이 충전·결제 서비스를 2차 PoC에 연계해 실증 효과를 높일 예정이다. 외국인이 바이낸스페이를 이용할 경우 이음 플랫폼이 정산과 처리를 담당하는 구조로, JB전북은행의 외국인 고객 인프라가 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

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다날핀테크 관계자는 "이음은 다년간 축적한 디지털 자산 기술을 기반으로 초기 설계 단계부터 상용 결제 인프라를 전제로 구축된 플랫폼"이라며 "이번 PoC는 제도권 편입 이후 곧바로 실제 서비스로 이어질 수 있는 구조인지 검증하는 데 초점을 맞췄다"고 설명했다. 이어 "앞으로도 은행과의 기술 협력을 강화하고 사용자 편의성을 높인 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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