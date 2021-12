한화생명, 카톡으로 변액보험 AI관리 서비스 도입

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,935 전일대비 30 등락률 -1.01% 거래량 486,274 전일가 2,965 2021.12.06 10:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-3일한화생명, 경영혁신부문장에 나채범 부사장 임명'중징계' 결론 전 해외 자회사 인수 승인…삼성생명 징계수위 낮아지나 close 은 카카오톡으로 이용 가능한 인공지능(AI) 변액보험 펀드 디지털 관리 서비스를 출시했다고 6일 밝혔다.

AI 알고리즘을 활용한 로보어드바이저를 통해 고객 투자성향 및 글로벌 경제상황 등을 종합적으로 분석해 적합한 펀드 포트폴리오를 추천한다. 별도 애플리케이션을 설치하지 않아도 카카오톡으로 쉽게 이용할 수 있다.

한화생명 고객은 카카오톡에서 '한화생명 변액보험 펀드관리' 채널을 추가하고 카카오페이 인증만 거치면 된다. 펀드 현황 조회나 펀드 포트폴리오 추천 및 변경, 펀드 변경 주기 설정 등 모든 변액보험 펀드 관리 업무를 처리할 수 있다.

AI 펀드 추천 및 변경을 선택하면 고객 투자위험성향에 맞게 펀드를 추천한다. 연금수령시기가 가까워진 고객은 점진적으로 안정자산 비중을 증가시키는 등 고객이 가입한 상품과 시기에 따른 맞춤 전략을 제안한다.

한화생명은 이번 서비스를 국내 로보어드바이저 업계 1위인 파운트와 개발했다.

한화생명 관계자는 "변액보험 가입자들은 이번 AI 로보어드바이저의 도움을 통해 본인의 변액보험 수익률을 한층 더 끌어올리고 스스로 자산을 관리하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "저축성 변액보험을 시작으로 향후 점진적으로 적용상품을 확대해나갈 예정"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr