인천 왕길역 '로얄파크시티 푸르지오' 4500억 PF

[아시아경제 임정수 기자] 인천 검단 왕길역 로열파크시티 푸르지오 건설을 위한 4600억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금 조달이 성사됐다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 시행목적 법인인 디케이퍼스트(DK퍼스트)는 하나금융투자 등의 대주단으로부터 4500억원을 규모의 PF 한도대출을 받았다. 담보 및 상환 우선순위에 따라 선순위 3800억원, 후순위 700억원으로 나눠 투자자를 모집했다.

로열파크시티 사업은 인천시 서구 왕길동 133-3번지 일원에 총 1만3000세대를 공급하는 초대형 개발 사업이다. 이번에 조달한 자금은 전체 사업 중 일부인 9-1블록(BL) 아파트 건설에 사용된다. 7만3250㎡(2만2197평) 대지에 지하 2층~지상 29층, 15개동 1500세대를 건설하는 사업이다.

이 사업은 하나자산신탁의 관리형 토지신탁 방식으로 추진되고 있다. 대우건설이 시공사로 참여해 34개월 내 준공을 마치기로 하는 책임준공 약정을 제공했다. 기한 내 지방자치단체 등으로부터 인·허가를 받지 못하면 PF 채무 상환 책임을 진다.

로열파크시티 사업은 미니 신도시급 사업으로 이번 PF 외에도 추가로 인근 개발 사업을 위한 자금 조달이 속속 진행될 예정이다. IB업계 관계자는 "이번 PF 조달을 시작으로 주변 개발 사업에 대한 공사가 본격화될 것"이라고 말했다.

