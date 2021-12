'영화 같은' LG 코드제로 A9S 오브제컬렉션 광고 1000만 뷰 돌파

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 780,951 전일가 122,000 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 국내 주요 기업들, '연말 방역' 총력전…회식 금지·출장 자제LG전자, AI 로봇 활용한 시설관리 솔루션…곤지암리조트 첫 적용LG전자, 배두용 대표이사 체제로 변경 close 무선청소기 '코드제로 A9S 오브제컬렉션'을 소개한 광고영상이 공개 3주 만에 조회수 1000만을 돌파했다.

LG전자는 LG 코드제로 A9S의 청소 성능을 알리기 위해 이번 광고영상(DCA·Dust Cleaning Agent)을 제작해 지난달 10일 공개했다. 앞서 영국의 인기 드라마 컨셉으로 제작한 클린 홈즈 1편과 2편도 1000만 뷰를 넘은 바 있다.

LG전자는 비밀요원들이 독보적인 성능의 LG 코드제로 A9S를 활용해 다양한 먼지 괴물을 제거하는 과정을 한 편의 영화처럼 제작했다. 요원들은 먼지 가득한 곳에서 LG 코드제로 A9S로 바닥 먼지 괴물을 빨아들인다. 청소기 한 대로 먼지 흡입과 물걸레 청소가 동시에 가능한 A9S를 활용해 바닥에 들러붙은 흡착먼지 괴물도 제거한다.

남은 먼지 괴물들은 최종 비밀 병기인 올인원타워를 활용해 없앤다. 충전이 끝난 추가 배터리와 액세서리인 침구·틈새 흡입구를 A9S에 장착해 소파와 침구속에 침투한 먼지 괴물까지 제거한다. 요원들은 올인원타워의 ‘자동 먼지통비움 기능’으로 먼지 괴물들로 가득찬 먼지통을 비우며 임무를 완수한다.

LG전자 한국영업본부 브랜드커뮤니케이션담당 박경아 상무는 "영화 같은 컨텐츠 속에 제품의 성능과 편리함을 자연스럽게 담은 광고 등 고객 관점에서 LG전자 프리미엄 무선청소기를 알리는 다양한 마케팅 활동을 펼칠 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr