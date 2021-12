TIPA, 산학연 매칭데이 성황리 마무리…“개방형 혁신 시작점 될 것”

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 지난달 29일부터 3일 동안 개최한 ‘산학연 매칭데이’ 행사가 성황리에 마무리됐다고 3일 밝혔다.

이번 행사는 중소기업 연구개발(R&D) 역량을 강화하고 산학연 간 공동 연구를 활성화하기 위해 마련됐다. TIPA가 사전에 발굴한 중소기업의 수요기술과 대학?연구소 등 혁신기관의 수요기술 263개를 대상으로 기술 세미나, 기술 매칭 상담 지원 등이 진행됐다.

행사 기간 동안 분야별로 35번의 세미나를 통해 혁신기관이 보유한 기술과 공동 R&D 희망기술이 소개됐다. 기술 매칭?상담을 통해 중소기업과 대학, 연구소 간 200여개에 이르는 기술이 매칭됐다.

이재홍 TIPA 원장은 개막식에서 환영사를 통해 중소벤처기업의 경쟁력 향상을 위한 산학연 협력의 중요성을 강조했다. 이 원장은 "내년에는 참여 중소기업과 대학, 연구소 대상을 확대·개편해 지역 권역별 행사 개최를 추진하겠다"면서 "산학연 매칭데이가 산학연 공동연구와 협력을 통한 개방형 혁신의 시작점이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

