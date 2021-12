NH농협은행, ESG 특화 ‘NH친환경기업우대론’ 2조원 돌파

ESG(환경·사회·지배구조) 실천기업에 지원하는 상품

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 실천기업에 지원하는 ‘NH친환경기업우대론’ 잔액이 2조원을 돌파했다고 3일 밝혔다.

‘NH친환경기업우대론’은 환경성평가 우수등급 및 녹색인증(표지인증)기업 등 환경경영 수준이 우수한 기업에 금리우대 및 대출한도 우대를 지원하는 ESG 여신특화상품이다. 출시한 지 약 5개월 만에 대출잔액 1조원 돌파 후 출시 약 8개월 만에 대출잔액 2조원을 돌파했다.

건설업, 화학제품 제조업, 전기장비제조업 등 다양한 업종에서 녹색기술인증, 환경성평가 우수, ISO14001 인증 등 친환경 경영을 실천하는 기업이 자금지원을 받았다. 최고 1.50%포인트의 금리와 대출한도 우대를 받았으며, 기업체의 80%가 지방소재 ESG 경영 우수기업으로 파악됐다.

권준학 은행장은 “농협이 곧 ESG라는 모토 아래 ESG 실천기업에 지속적이고 적극적인 금융지원을 통해 녹색금융 선도은행으로서의 책임과 역할을 다하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr