"외국인 땡큐" 코스피, 오미크론 확산 우려에도 1% 넘게 상승

코스피 상승, 코스닥 0.1%대 하락

삼성전자·SK하이닉스 각각 1,3%, 2.1% 상승

[아시아경제 이민지 기자] 외국인이 국내 주식을 대거 사들이자 코스피가 1% 넘게 오름세를 보이고 있다. ‘오미크론’ 변이 바이러스 확산 우려와 수급 부담에 고꾸라졌던 미국 증시와 차별화된 모습이다.

2일 오후 1시 29분 코스피는 전 거래일 대비 1.02%(29.71포인트) 오른 2929.43을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.86%(25.08포인트) 내린 2874.64로 장을 시작한 후 상승과 하락을 이어가며 롤러코스터 장세를 연출했지만 오후 들어선 1% 넘게 상승세다. 코스피시장에선 외국인들이 지수 상승을 주도했는데 홀로 4958억원어치 주식을 샀다. 개인과 기관은 각각 4236억원, 930억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,600 전일대비 1,200 등락률 +1.61% 거래량 17,621,035 전일가 74,400 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株"정상진 한투신운용 본부장 "내년 대세 상승도 가능"하락장에도 外인 폭풍매수한 "제2의 비덴트” close 와 SK하이닉스가 각각 1.34%, 2.15% 상승했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 397,500 전일대비 7,500 등락률 +1.92% 거래량 429,156 전일가 390,000 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소[e공시 눈에 띄네]코스피-1일 close (1.92%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 4,000 등락률 +1.99% 거래량 567,438 전일가 201,000 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 반도체 공급난에도…현대차 11월 美 판매 선방(종합)코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소현대차 11월 美 판매량 20% 감소…반도체 부족 여파 지속 close (1.74%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 500 등락률 +0.62% 거래량 1,023,930 전일가 81,200 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (0.49%) 상승했고 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 886,000 전일대비 5,000 등락률 -0.56% 거래량 42,065 전일가 891,000 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승수출 호조에 코스피 1%대 상승…코스닥도 상승반전 close (-0.34%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 500 등락률 -0.41% 거래량 1,573,145 전일가 122,500 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감정부 "요소수 가수요 상당 부분 해소…빠르게 시장 안정세" 반등한 양시장…코스피 2%대 상승 close (-0.41%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 714,000 전일대비 4,000 등락률 -0.56% 거래량 198,739 전일가 718,000 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close (-0.42%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 681,000 전일대비 12,000 등락률 -1.73% 거래량 194,625 전일가 693,000 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close (-1.44%) 하락했다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.11%(1.05포인트) 하락한 976.10을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 1%(9.81포인트) 하락한 967.34로 장을 시작해 하락 폭이 커졌지만, 현재는 낙폭이 크게 줄어든 것으로 보인다. 투자자동향을 보면 개인 홀로 1198억원어치 주식을 사들였고 외국인과 기관은 각각 377억원 467억원어치 주식을 팔았다,

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어와 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,600 전일대비 300 등락률 +0.83% 거래량 481,032 전일가 36,300 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감반등한 양시장…코스피 2%대 상승수출 호조에 코스피 1%대 상승…코스닥도 상승반전 close 가 각각 0.24%, 1.24% 상승했고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 494,300 전일대비 23,500 등락률 -4.54% 거래량 211,777 전일가 517,800 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 김윤태 에코프로이노베이션 사장 승진…㈜에코프로, 임원인사 단행코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close (-4.17%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 114,500 전일대비 13,200 등락률 -10.34% 거래량 968,944 전일가 127,700 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close (-9.16%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 203,400 전일대비 9,400 등락률 -4.42% 거래량 727,981 전일가 212,800 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close (-3.48%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 91,100 전일대비 5,600 등락률 -5.79% 거래량 1,868,880 전일가 96,700 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close (-5.07%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 160,200 전일대비 24,700 등락률 -13.36% 거래량 2,890,832 전일가 184,900 2021.12.02 13:52 장중(20분지연) 관련기사 '오르락 내리락' 코스피…0.6%대 상승에 2910선 탈환코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소外人 9000억 순매수…코스피 2% 넘게 상승 마감 close (-11.74%) 등은 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr