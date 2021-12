<본부장 선임>

▶금융사업본부장 최병태

<부서장 전보>

▶기획조정실장 김진열 ▶성과재무처장 김현민 ▶리스크준법실장 이수일 ▶도시재생심사처장 정대기 ▶서부PF금융센터장 강신균 ▶충북지사장 이철완 ▶서울동부관리센터장 김기태