카카오뱅크 얼굴인식기술, KISA 바이오 인식 인증 통과

[아시아경제 성기호 기자] 카카오뱅크는 자체 개발한 얼굴인식기술이 한국인터넷진흥원(KISA)의 ‘바이오인식시스템 시험인증’에서 인식률 100%, 에러율 0%로 성능 기준을 통과했다고 2일 밝혔다.

바이오인식시스템 인증은 바이오 인식정보시험센터(K-NBTC)가 시험하고, KISA가 인증하는 국내 유일의 인증 테스트이다. 국제표준화 기구(ISO·IEC JTC1 SC37)의 권고 기준을 토대로 일정 수준의 정확성을 갖춘 경우에만 인증서를 발급하고 있다.

이번 인증에서 카카오뱅크 금융기술연구소의 얼굴인식 기술인 ‘KabangFR’은 조명 방향, 표정 변화, 포즈, 액세서리 착용 여부 등 모든 부문에서 인식률 100%, 에러율 0%를 기록하며 최고점으로 인증서를 획득했다.

카카오뱅크는 안면인식기술을 고객들의 편의성을 높이고 보안을 강화에 활용한다. 구체적으로 본인 인증 서비스를 비롯해, 금융사기 예방을 위한 사기거래탐지 등의 분야에 적용할 예정이다.

안현철 카카오뱅크 금융기술연구소장은 “이번 인증을 통해 카카오뱅크의 기술력을 확인 받을 수 있었다”라며 “고객들이 안전한 금융 거래 환경에서 더 편리한 금융 생활을 할 수 있도록 기술 혁신에 속도를 높이고 있다”라고 말했다.

