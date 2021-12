<장 마감 후 주요 공시>

◆ 플래티어 플래티어 367000 | 코스닥 증권정보 현재가 26,200 전일대비 300 등락률 +1.16% 거래량 506,756 전일가 25,900 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "램테크놀러지” 축하드립니다! 바닥권 포착 후속株 한 번 더 갑니다미르4 흥행 질주!... “다음은 미국이다!” 게임 주 상승 예열은 끝났다!플래티어, 카카오엔터프라이즈와 인프라 공급 계약 close =현대오토에버와 90억원 규모 디지털 플랫폼 솔루션 공급 및 구축 계약 체결

◆ 유진테크 유진테크 084370 | 코스닥 증권정보 현재가 48,300 전일대비 400 등락률 +0.84% 거래량 297,447 전일가 47,900 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일유진테크, 162억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 close =자회사 유지너스 227억원 규모 주식 취득 결정..."재무구조 개선 및 기업가치 극대화"

◆ 한국비엔씨 한국비엔씨 256840 | 코스닥 증권정보 현재가 27,150 전일대비 3,200 등락률 +13.36% 거래량 19,050,546 전일가 23,950 2021.12.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국비엔씨, 2000억원 주주배정 유상증자 결정치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close =2000억원 규모 유상증자 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr