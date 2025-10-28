플래티어, 삼성전자에 디지털 전환 솔루션 294억 규모 공급 계약

2028년 7월까지 제공…3년 장기 공급

플래티어 플래티어 367000 | 코스닥 증권정보 현재가 5,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,320 2025.10.28 개장전(20분지연) 관련기사 "뼈에 좋은 제품 추천"…플래티어, 셀트리온몰 AI 검색 기능 제공 플래티어, 상반기 매출 17% 증가…AI 전환 사업 본격화 [특징주]플래티어, '한섬' 플랫폼 고도화 사업 수주에 11%↑ 전 종목 시세 보기 close 는 삼성SDS와 협력해 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 98,800 2025.10.28 개장전(20분지연) 관련기사 한국 온 '족집게' 댄 아이브스 "SK하이닉스 2배 뛰기도 가능…K기술주 과제 3가지는"'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화? 전 종목 시세 보기 close 에 디지털 전환 솔루션을 3년간 공급하는 계약을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번 계약 규모는 294억원에 이른다.

디지털 전환 솔루션 매출은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 매입가를 제외한 순액 기준으로 재무제표에 반영된다.

이번 계약은 2028년 7월까지 제공되는 3년간의 장기 공급 계약이다. 이를 통해 플래티어는 삼성전자 내 디지털 전환 솔루션 공급 파트너사로서 입지를 강화하는 한편, 향후 그룹사 대상 서비스 확대 등 중장기 성장 기회도 기대할 수 있다.

플래티어 관계자는 "이번 협력을 계기로 다양한 디지털 전환 프로젝트를 발굴하고, 새로운 사업 기회 창출로 기업가치를 제고할 방침"이라고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>