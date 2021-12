순천시, 올해 국정목표 실천 우수 지자체 선정

정부의 국정목표 구체적으로 실천한 공로 인정

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 지방자치인재개발원이 주관한 올해 국정목표 실천 우수 지자체 경진대회에서 우수 지자체로 선정됐다고 1일 밝혔다.

국정목표 실천 우수 지자체 경진대회는 자치단체에서 국정목표를 실천한 우수사례를 발굴하고 그 성과를 공유 확산하기 위해 마련됐으며, 총 94건의 사례가 접수돼 전문가 심사와 국민온라인 심사, 현장심사, 발표심사를 거쳐 7건의 우수사례가 최종 선정됐다.

시는 ‘전국 최초의 순천 남초등학교 학교재생 특화사업’을 통해 안심안전 통학로 및 생태놀이터를 조성하고 학교의 유휴공간을 활용해 지역민의 커뮤니티 및 교육공간으로 조성함으로써 쇠락해가는 원도심에 활기를 불어 넣은 점을 높이 평가받았다.

특히 사업의 기획·설계 단계부터 운영까지 학생들과 주민들이 직접 참여해 필요에 맞는 시설 배치 및 공간 구성 등으로 맞춤형 도시재생을 추진한 점이 좋은 점수를 받은 것으로 전해졌다.

허석 순천시장은 “순천 최초의 초등학교이자 114년의 역사를 간직한 순천남초등학교의 학생수 급감에 상당히 안타까웠다” 며 “학교 유휴공간을 지역 거주민의 수요에 맞게 재탄생시켜 학교 주변을 활성화시키고 지역 주민 공동체를 강화한 이번 사례가 전국으로 확산돼 정부의 분권발전이라는 국정목표가 성공적으로 달성되길 바란다” 고 말했다.

