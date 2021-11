[아시아경제 이정윤 기자] 26일 낮 12시 9분께 서울 영등포구 문래동의 한 건물 신축 공사장에서 화재가 발생해 이날 오후 3시께 완전히 꺼졌다.

이 불로 공사 인력 등 60명이 대피했다. 인명피해는 발생하지 않았다.

소방당국은 대응 1단계를 발령하고 소방관 등 140명, 차량 40대를 현장에 투입해 불을 껐다. 스티로폼 단열재 작업이 진행 중이던 건물 지하층에서 불이 시작된 것으로 전해졌다.

경찰은 자세한 화재 경위를 파악하고 있다.

