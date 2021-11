산단공, 지역과 함께 하는 문화공연 개최

대구지역 문화예술 사회적기업과 공동으로 환경 주제 가족마술극 열어

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환)은 24일 대구 본사 대회의실에서 대구동구사회적경제협의회, 꿈꾸는 시어터와 공동으로 지역주민과 함께하는 가족마술극 '토끼의 간을 찾아서'를 개최했다고 밝혔다.

이번 공연은 코로나19로 지친 일상의 '마음 방역'을 실현하고 대구지역 문화예술 사회적 기업과의 협업을 통해 지역 상생에 기여하고자 마련됐다. 한국산업단지공단이 올해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영전략 수립 후 다양하게 추진 중인 지역상생 과제 실천의 일환이기도 하다.

'토끼의 간을 찾아서'는 전래동화인 별주부전을 재해석해 탄소중립과 환경보호라는 주제를 누구나 가볍게 관람할 수 있도록 마술극으로 연출된 작품이다. 이날 공연은 대구지역 주민들과 대구혁신도시 공공기관 직원, 공단 직원 가족 등 코로나19 방역기준에 따라 제한된 60여명이 참석한 가운데 진행됐다.

김정환 한국산업단지공단 이사장은 "대구 이전 공공기관으로서 앞으로도 지역 사회적기업과의 협업을 확대하고 다양한 지역상생 과제 발굴과 해결에 노력하는 한편 지역사회와의 소통과 협력에 힘쓰겠다"고 말했다.

