김근식 "윤석열과 김종인은 같이 갈 수밖에 없는 정치운명체"

[아시아경제 김소영 기자] 김근식 경남대 교수가 "윤석열 국민의힘 후보와 김종인 전 비상대책위원장은 같이 갈 수밖에 없는 구조적인 정치운명체"라고 말했다.

김 교수는 24일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에서 "우여곡절이 있는 것처럼 보이지만 조만간에 두 분이 다 서로를 필요로 하고 또 서로 신뢰관계가 형성돼 있기 때문에 원만하게 잘 마무리돼서 합류할 것으로 생각한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "윤 후보와 김 전 위원장은 오래 전부터 서로 소통하고 만나서 조언을 주고받으면서 신뢰를 쌓아왔다"며 "밀당이라고 표현하기도 그렇겠지만 김 전 위원장의 스타일, 정치적인 화법을 보면 작년에 미래통합당 시절 총선에서 참패한 다음에 비대위원장으로 모실 때도 비슷한 과정이 있었다"고 설명했다.

앞서 김 전 위원장이 "2~3일 안에 입장을 밝히겠다"고 말한 것을 두고 "2~3일 사이에 해결이 될 것이라고 낙관하고 있는 것으로 보인다"고 했다.

이어 "지금 컨벤션 효과로 지지율이 높게 나오니까 당내 일각에서도 이대로 그냥 가면 되지 않겠느냐는 일종의 안이함 같은 게 있었다"며 "윤 후보 주변이나 당내 일각에서 김종인 체제나 김종인 위원장이 들어오는 것에 대해 불편하시거나 껄끄러워 하시는 분들의 선거전략상 이견이 있는 것 같다"고 전했다.

그러면서 "김병준 상임위원장과 김종인 전 위원장이 사이가 나쁘지 않다"며 일각에서 불거진 갈등설에 대해 일축했다.

김 교수는 "선대위는 후보를 적극 지원하고 효율성을 극대화하는 조직이다. 김종인 전 위원장과 체급이나 또는 비중, 역할, 정치적 상징에서 김병준 전 위원장이 차이가 있는데 굳이 선대위원장을 할 필요가 있겠느냐는 얘기는 할 수 있었다고 생각한다"고 덧붙였다.

그러면서도 "이미 최고위원회에서 의결된 상황"이라며 "김종인 전 위원장이 이 부분을 돌리지 않으면 선대위 합류하지 않겠다라고 생각하시는 것 같진 않다"고 말했다.

또 '윤 후보가 김종인 전 위원장을 찾아가 다시 설득하는 모양새를 갖추면 김종인 위원장이 합류할 것 같냐'는 질문에는 "소통이 재개돼서 서로 간에 어떤 공감대가 형성된다고 하면 다시 두 분이 만나는 방식을 통해 원만하게 선대위 문제가 정리되지 않을까, 그렇게 기대한다"는 긍정적인 전망을 내놨다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr