김 총리 "수도권, 비상계획 발동 검토해야 할 급박한 상황"(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 최근 코로나19 확산세와 관련해 24일 "수도권만 놓고 보면 언제라도 비상계획 발동을 검토해야하는 급박한 상황"이라고 말했다.

김 총리는 이날 오전 정부세종청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "단계적 일상회복을 시작하고서 4주째에 접어들어 다음 단계로 나아갈지 말지를 고민해야 할 시점이지만, 방역상황이 예상보다 심각하다"며 이같이 말했다.

그는 지난 22일 질병관리청이 발표한 위험도 평가에서 전국은 '높음', 수도권은 '매우 높음' 수준으로 나타났다는 점을 상기시키면서 상황의 심각성을 거듭 강조했다.

하루 최다 기록이었던 지난 18일 확진자 수(3천292명)를 이미 넘어섰다.

김 총리는 "중환자 병상을 비롯한 수도권의 의료대응 여력을 회복시키는 일이 급선무"라며 "재택치료는 단계적 일상회복을 뒷받침할 의료대응의 큰 축이지만, 아직 현장에서 제대로 정착되지 못하고 있다"고 지적했다.

그는 "지난주 재택치료자 비율이 20%를 밑돌았고, 직전 주에 비해 오히려 줄었다"며 "경증이나 무증상임에도 너도나도 병상을 차지하게 되면, 정작 집중치료를 받아야 할 환자들이 병원에 와보지도 못하고 생명을 위협받게 된다"고 우려했다. 이어 "중수본과 방대본은 지금의 환자 분류와 병상 운용 시스템을 전면적으로 재평가하고, 우리의 의료대응체계를 '재택치료 중심'으로 신속히 개편하는 일에 집중해 달라"고 당부했다.

김 총리는 또 "수도권 이외 지역에서도 만일의 확진자 급증상황에 미리미리 대비해야 한다"며 "유비무환의 자세로 재택치료를 지금부터 확대 시행하고, 조기에 안착시켜야 한다"고 거듭 강조했다.

또 최근 2주 간 발생한 60세 이상 확진자 중 이미 백신을 맞은 비율이 80% 이상으로 나타나는 등 고령층에 대한 백신접종 효과가 급격히 떨어지고 있다. 김 총리는 "추가접종은 '추가'가 아니라 '기본' 접종의 연장선"이라며 "세 번째 접종을 마쳐야만 비로소 예방접종이 마무리된다는 생각으로 적극 동참해 달라"고 독려했다.

