정용진 부회장, '일구대상' 수상자 선정 … "KBO 비즈니스 모델 발굴"

[아시아경제 조인경 기자] 프로야구 SSG랜더스의 구단주인 정용진 신세계그룹 부회장이 한국프로야구 OB 모임인 사단법인 일구회로부터 '2021 나누리병원 일구대상'을 받는다.

일구회는 23일 "정용진 구단주를 일구대상 수상자로 결정했다"며 "정 구단주는 지난 1월 SK 와이번스를 인수한 뒤 인상적인 행보를 이어갔다"고 밝혔다.

일구회는 또 "정용진 구단주는 야구에 관해 남다른 애정과 관심을 쏟았고, 특히 쇼핑과 테마파크를 결합한 청라 돔구장 건설 의지를 드러내는 등 KBO리그 비즈니스 모델을 발굴하기 위해 노력했다. 계획이 실현되면 프로야구 비즈니스 모델의 전환점이 될 것"이라고 선정 배경을 밝혔다.

정 부회장은 평소 자신의 인스타그램과 클럽하우스 등 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 통해 야구에 대한 열정을 여러 차례 드러낸 바 있다. 지난 2월에는 SSG랜더스 출범과 함께 메이저리거 추신수 선수를 영입하며 야구팬의 관심을 모았다. 시즌 중에 여러 차례 야구장을 찾아 경기를 관람하는 한편 좋은 활약을 펼친 선수에게 응원의 메시지를 보내고 직접 요리를 만들어주는 등 야구에 대한 애정을 보여줬다.

시상식은 다음 달 9일 오전 11시 서울 리베라호텔 3층 베르사유홀에서 진행된다.

일구회는 일구대상을 비롯해 최고 타자, 최고 투수 등 9개 부문 수상자를 선정해 시상할 예정이다. 각 부문 수상자는 25일 발표한다.

