[포토]김수영 양천구청장 자동차정비 실습 체험

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 21일 오전 양천문화회관 공영주차장에서 진행된 자동차 정비 교실에 참석해 정비실습을 했다.

이번 교육은 이론지식과 정비실습으로 나눠 진행됐으며, 수강생들은 자동차 구조 및 차량관리, 올바른 운전방법을 비롯 부동액, 벨트류, 공기주입 방법 등에 대한 지식을 체득했다.

