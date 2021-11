"딸아 어디니…" 스토킹 살해 피해자, 결국 읽지 못한 어머니의 메시지

'부모님 걱정하실까봐' 1년 동안 스토킹·협박 당한 사실 안 알려

[아시아경제 강주희 기자] 1년 동안 전 남자친구의 스토킹에 시달리다 살해당한 30대 여성 A씨가 사망 전 마지막으로 가족과 나눈 카카오톡 메시지가 공개됐다.

20일 SBS 보도에 따르면, A씨 가족은 사건 당일인 지난 19일 오전 A씨와 주고받은 카카오톡 대화 내용을 공개했다. 이날 A씨의 어머니는 A씨가 한약을 지어 먹으라고 보낸 현금 카드를 우편으로 받았다. 가족과 떨어져 사는 A씨는 멀리 사는 부모님의 건강까지 챙기는 효녀였다.

어머니는 카카오톡 대화방에서 "카드 잘 받았어. 엄마랑 아빠 한약 먹고 건강할 게. 고마워"라고 했고, A씨는 "파이팅. 영수증 보내주세요"라고 답했다.

3시간 뒤인 오후 1시께 A씨 어머니는 "어디야"라고 메시지를 보냈지만, A씨로부터 영원히 답장을 받을 수 없게 됐다. 이때는 이미 사건이 발생한 뒤였다.

A씨 어머니는 "우리 집은 끝났다. 이게 말이 되냐. 행복한 가정이 파괴됐다"고 울분을 토했다.

A씨 친구들에 따르면, A씨는 전 남자친구에게 약 1년 동안 스토킹과 협박을 당했다. A씨는 이 사실을 부모님에게는 알리지 않고 일부 친구들에게만 털어놨다.

A씨 전 남자친구는 A씨의 목을 조르는 것은 기본이고 집에 들어와 칼을 들고 협박을 하기도 했다고 A씨 친구들은 전했다. 또 A씨의 휴대전화를 뺏어 자신이 보낸 협박 문자를 지우기도 했다고 한다.

A씨 어머니는 "그렇게 꾸준히, 1년 넘게 협박을 당하고 있는 줄 좀 전에 처음 들었다"라며 "엄마, 아빠 걱정한다고 스토킹을 당하고 있는데 저희한테 말을 안 하고 스마트워치 하나 믿고 말을 안 한 거 같다"고 말했다.

A씨는 데이트폭력 신변 보호 대상자로, 경찰이 지원하는 실시간 위치 추적 스마트워치를 소지하고 있었다. A씨는 사건 당일 스마트워치로 두 차례 긴급 호출을 했다. 그러나 첫 신고를 한 뒤 12분 후 경찰이 A씨 주거지에 도착했을 땐 이미 변을 당한 뒤였다.

경찰은 A씨가 첫 번째 긴급 호출을 했을 땐 사건 발생 장소에서 500m가량 떨어진 명동 일대에 도착했다. 스마트워치의 위치 표시가 잘못된 탓이었다. 두 번째 긴급 호출 후 경찰이 A씨 주거지에 도착했을 때 A씨는 이미 피를 흘리며 쓰러져 있었고, 심폐소생술을 받으며 병원으로 이송되던 중 숨졌다.

한편, 경찰은 20일 오후 12시40분께 대구의 한 숙박업소에서 A씨의 전 남자친구 B씨를 검거했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr