'새벽 행군' 국군장병 5명… 음주운전 화물차에 '쿵' 치였다

생명에는 지장 없어



[아시아경제 나예은 기자] 최전방 부대에서 복귀 행군 중이던 군 장병 5명이 음주 운전 화물차에 치여 중경상을 입는 사고가 발생했다.

18일 오전 3시쯤 강원도 양구군 동면 월운리 백두유격장 인근에서 40대 A씨가 몰던 1t 화물차가 부대 행군 중이던 군 장병 5명을 들이받았다. 당시 장병들은 부대로 복귀하던 중이었다.

이 사고로 하사 1명이 크게 다치고 초급장교·부사관·병사 등 군 장병 4명이 상처를 입어 국군춘천병원과 민간 병원에 나뉘어 치료 중이며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 사고를 낸 뒤 현장을 그대로 지나쳤다가 되돌아온 것으로 알려졌다.

경찰은 군으로부터 A씨의 신병을 넘겨받아 현행범으로 체포했다.

경찰은 A씨가 면허 정지 수치(혈중알코올농도 0.03% 이상∼0.08% 미만)에 해당하는 음주 운전을 하다가 사고를 낸 것으로 보고 사고 경위를 조사 중이다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr