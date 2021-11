靑 NSC 상임위 개최…"남북 산림협력사업 재개 준비"

[아시아경제 이지은 기자] ?청와대는 18일 오후 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 열고 남북 산림협력사업에 대해 논의했다.

이날 회의에는 남북 산림 협력 방안 협의를 위해 최병암 산림청장이 참석했다.

참석자들은 최근 한반도 및 지역 정세를 면밀히 점검하고, 종전선언을 포함해 대북 대화를 조기에 재개하기 위해 미국을 비롯한 유관국 협의를 한층 강화해 나가기로 했다.

또 남북 산림 협력 관련 그간의 추진 경과와 현 상황을 보고받고, 남북 간 이미 합의한 남북 산림협력사업의 재개를 준비해 나가기로 했다.

한편 참석자들은 지난 10일 최초로 개최된 한-아세안 국방장관회의에서 우리 신남방정책의 실질 성과와 협력의 외연을 확대한 점을 평가하고, 한-아세안 간 협력을 미래지향적으로 확대·발전시켜 나가기로 했다.

아울러 정정(政情)이 불안정한 해외 위험지역에 체류 중인 우리 국민들의 안전문제도 점검했다.

