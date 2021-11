文대통령 "방역 빈틈없이 가동, 병상확보도 차질없이" (종합)

정부에 코로나19 상황안정 지시…"방역수칙 준수와 접종 참여로 힘을 모아주길"

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 코로나19 확진자가 일일 3000명을 넘어서는 최근 상황과 관련해 방역과 의료대응 체계를 빈틈없이 가동하라고 정부에 지시했다.

박경미 청와대 대변인은 18일 춘추관 브리핑을 통해 "단계적 일상회복이 시작되며 모처럼 일상의 활기를 되찾는 가운데 확진자와 위중증 환자가 느는 것에 대한 문 대통령의 메시지"라고 밝혔다.

문 대통령은 "정부는 방역과 의료대응 체계를 빈틈없이 가동해 상황을 안정시키는데 총력 기울이라"고 지시했다. 특히 고령층 중심으로 확진자가 증가하고 위중증 환자가 늘어나는 만큼 대응에 만전을 기하라고 당부했다.

문 대통령은 "추가 접종 간극을 좁힌 만큼 추가 접종이 조기에 차질 없이 이뤄지도록 하라"면서 "행정명동도 발동한 만큼 병상 확보가 차질 없이 이뤄질 수 있도록 각별한 노력과 의료기관의 적극적인 협조를 당부한다"고 말했다.

한편 문 대통령은 외국 사례를 언급하면서 "일상회복이 순탄하지 않지만 우리가 숱한 고비를 잘 헤쳐온 것처럼 단계적 일상회복에도 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

문 대통령은 "국민들도 불안해 하지 말고 철저한 방역 수칙 준수와 접종 참여로 힘을 모아 달라"고 당부했다.

박 대변인은 "(문 대통령은) 의료진 노고에 깊이 감사 드린다면서 지속가능 의료체계 유지가 중요하니 의료 지원에 최선을 다하겠다고 말했다"고 전했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr