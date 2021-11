TIPA-TS, 中企 기술경쟁력 강화 지원 위한 업무협약

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 16일 한국교통안전공단(TS)과 '한국교통안전공단 수요기반 중소기업 기술개발 및 사업화 촉진을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲중소기업 기술경쟁력 강화를 위한 공동 이슈 발굴 및 개선, ▲중소기업 기술사업화를 위한 판로지원 강화, ▲개발기술 실증을 위한 시험시공(Test-bed) 활용 위해 협력하기로 했다.

중소기업의 기술개척과 첨단 미래교통환경 구축 등에 협력 시너지 효과가 기대된다. 선정된 수요기반 중소기업을 대상으로 ▲기술사업화 판로지원, ▲개발기술 실증을 위한 테스트베드(Test-bed) 시공 등의 기술개발 지원사업의 발전과 중소기업의 기술경쟁력 강화를 위해 양 기관은 협력할 예정이다.

이재홍 TIPA 원장은 "TS와의 업무협약으로 기술경쟁력을 가진 중소기업들이 새로운 기술을 발굴해 혁신적 미래교통의 발달을 기대한다"면서 "앞으로도 다양한 업무협업을 통해 TIPA의 중소기업 지원 정책과 기술협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.

