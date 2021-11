[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 수험생을 위한 다양한 수능선물 상품을 매장에서 선보인다고 16일 밝혔다.

대표적인 수능 시즌 상품인 초콜릿, 찹쌀떡과 함께 수능쌀, 합격사과도 함께 선보여 다채로움을 더했다.

'합격사과'는 일반적인 사과와 달리 사과의 모양이 학사모를 닮아있고 사과 껍질에 행운을 기원하는 '합격'이란 글자가 새겨져 있다. 개당 포장돼 선물용으로 인기가 많다.

또 한 해 농사의 결실인 햅쌀밥 먹고 준비한 시험에도 좋은 결과 있길 기원하는 마음의 '합격기원 수능쌀'도 만나볼 수 있다.

