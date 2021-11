[아시아경제 이선애 기자] 티비에이치글로벌은 자회사 TBH HK의 백가호(상해) 시장유한공사 매각추진설에 대해 "지분매각 의향성 계약(MOU)을 체결했다"고 16일 공시했다.

티비에이치글로벌은 "본 계약은 실제 매각 협상을 진행하기에 앞서 체결하는 계약으로 실사에 필요한 문서 등의 중요정보를 보호하기 위해 보증금 RBM 50000000(원화 약 93억원)을 에스크로 계좌에 예치한 뒤 계약 당사자들이 공동으로 관리하고 있다"며 "해당 보증금은 의향성 계약이 종료되거나 혹은 이후의 실제 매각계약이 성공적으로 체결되는 경우 반환할 예정"이라고 설명했다.

사측은 "다만 이번 계약은 MOU계약으로 현재 백가호 시장유한공사의 지분 매각을 위한 실사가 진행 중이며 매각 계약 체결이 확정된 것은 아니다"라고 덧붙였다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr