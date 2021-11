올해 IPO 공모액 20조원 돌파…지난해 대비 3.4배 ↑

조 단위 공모주 최대어 증시 대거 입성 영향

SK바사·SKIET·카뱅·크래프톤·현대중공업·카카오페이 6개사 13조원

[아시아경제 이민지 기자] 올해 '대어급' 공모주들이 줄줄이 상장하면서 기업공개(IPO) 공모금액이 20조원을 돌파했다. 다만 연말로 접어들면서 '따상'(시초가가 공모가의 2배로 결정된 후 첫날 상한가) 기업이 줄어들고 있으며 상장 첫날 수익률도 연초만 못한 것으로 나타났다.

14일 한국거래소에 따르면 올해 들어 지난 12일까지 유가증권시장과 코스닥시장에 신규 상장한 기업은 104개사(스팩·리츠 포함)로 이들의 공모액은 20조1279억원에 달한다. 작년 한 해 공모액(5조9355억원·95개사)의 3.4배 규모다. 종전의 역대 최대였던 2010년(10조1453억원)과 비교해도 두 배 수준이다.

이는 올해 조 단위의 '공모주 최대어'들이 증시에 대거 입성한 덕분이다. SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 14,000 등락률 +6.28% 거래량 727,885 전일가 223,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥!공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'유동성 봄날 끝…IPO 잔치도 끝났다 close (1조4918억원), SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 176,000 전일대비 15,000 등락률 +9.32% 거래량 1,482,300 전일가 161,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥!공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'유동성 봄날 끝…IPO 잔치도 끝났다 close (2조2460억원), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 3,000 등락률 +5.08% 거래량 2,896,578 전일가 59,100 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호''카뱅' 주가 추락에…홍콩 PE, 지분 담보로 3400억 先회수유동성 봄날 끝…IPO 잔치도 끝났다 close (2조5526억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 547,000 전일대비 7,000 등락률 +1.30% 거래량 1,351,285 전일가 540,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥![클릭 e종목]크래프톤, 뉴스테이트가 온다 '흥행 기대'크래프톤, 3Q 영업이익 1953억원…전년比 16.5%↑ close (4조3098억원), 현대중공업 현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 169,377 전일가 112,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'이번에도…CES 혁신상 휩쓴 韓기업들(종합)韓 조선, 세계 수주 1위 탈환…신조선가 12년 만에 최고 close (1조800억원), 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 12,000 등락률 +8.25% 거래량 705,982 전일가 145,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감카카오페이, 늑장 신고로 본 외국인 투자제도…구멍 '숭숭' close (1조5300억원) 등 6개사의 공모액만 13조2101억원에 달한다. 시장별로 보면 유가증권시장에서 17개사가 16조8694억원을, 코스닥시장에서 87개사가 3조2586억원가량을 IPO로 조달했다.

다만 최근 증시가 부진해지자 공모주 증시 입성 성적도 다소 떨어지고 있다. 올해 들어 지난 8월까지 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 14,000 등락률 +6.28% 거래량 727,885 전일가 223,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥!공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'유동성 봄날 끝…IPO 잔치도 끝났다 close 를 포함해 15개사가 '따상'(시초가가 공모가의 2배로 결정되고서 장중 상한가 기록)으로 증시에 입성했다. 그러나 9월 이후로는 현재까지 일진하이솔루스 일진하이솔루스 271940 | 코스피 증권정보 현재가 68,300 전일대비 1,300 등락률 +1.94% 거래량 83,280 전일가 67,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 "친환경 투자 전성시대" 일진하이솔루스 이어 범한퓨얼셀 증시 등판 따상 신화 이제는 끝?...공모주 흥행 끝나가나[특징주] 정부 수소경제 활성화…일진하이솔루스 17%↑ close , 지아이텍 지아이텍 382480 | 코스닥 증권정보 현재가 23,500 전일대비 350 등락률 +1.51% 거래량 292,534 전일가 23,150 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정삼성전자 2조 팔아치운 외국인, ‘이 종목’ 1조 쓸어담았다! close 2개사만 '따상'에 성공했다. 대어급 공모주인 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 12,000 등락률 +8.25% 거래량 705,982 전일가 145,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감카카오페이, 늑장 신고로 본 외국인 투자제도…구멍 '숭숭' close 는 상장 첫날인 지난 3일 공모가 대비 114% 높은 가격에 장을 마치며 우수한 성적으로 중시에 입성했으나 '따상'에는 실패했다.

오히려 공모가 대비 낮은 가격에 장을 마친 사례도 나왔다. 최근 코스닥시장에 상장한 리파인 리파인 377450 | 코스닥 증권정보 현재가 13,800 전일대비 400 등락률 +2.99% 거래량 171,226 전일가 13,400 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"리파인, 성장성 대비 주가 저평가 구간"[e공시 눈에 띄네]코스닥-1일리파인, 100억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 close 과 지니너스 지니너스 389030 | 코스닥 증권정보 현재가 12,650 전일대비 300 등락률 +2.43% 거래량 554,986 전일가 12,350 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호' close 는 상장 첫날 각각 공모가 대비 32%, 33% 하락했다. 월별로 보면 상장 첫날 공모가 대비 평균 수익률은 지난 1∼8월까지만 해도 5월(25.09%)을 제외하고 평균 45∼80%대를 유지했다. 그러나 이후 9월 37.32%, 10월 20.50%로 상대적으로 저조한 성적을 기록했다.

