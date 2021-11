추워진 날씨에…편의점, 겨울철 먹거리 판매 '후끈'(종합)

군고구마·즉석어묵 매출

이번달 들어 30% 이상 증가

[아시아경제 임춘한 기자] ‘어제는 3도에 비, 오늘은 영하에 눈’. 아침저녁으로 쌀쌀한 날씨가 이어지면서 편의점에서 겨울철 먹거리를 찾는 사람들이 늘고 있다. 편의점마다 즉석어묵, 군고구마, 호빵 등 판매를 시작하면서 본격적인 시장 공략에 나섰다.

10일 편의점 업계에 따르면 겨울철 먹거리 판매는 지난 1일부터 9일까지 전년 동기 대비 크게 증가했다. CU에서는 군고구마 매출이 30.1%, 호빵이 32.4% 신장했다. GS25에서는 즉석어묵이 36.4%, 군고구마가 29.1%, 찐빵이 8.9% 늘었다. 세븐일레븐에서는 즉석어묵이 36.2%, 군고구마가 32.8%, 호빵이 28.9% 증가했다.

추위를 피해 편의점을 찾은 이들을 위한 새 겨울철 먹거리도 인기다. 세븐일레븐은 고래사어묵과 손잡고 어묵 간편식을 선보였다. 밀가루와 방부제를 사용하지 않은 고래사어묵과 소시지볶음, 돈가스, 볶음김치, 밥 등 정식 콘셉트로 구성된 도시락과 새우봉, 두부봉, 구운어묵, 사각어묵 등 인기 있는 어묵 4종을 담은 어묵 우동을 내놓았다.

미니스톱은 부산 어묵 브랜드 효성어묵과 함께 오징어땡어묵을 한정 수량으로 출시했다. 이 상품은 오징어를 주원료로 국내산 대파, 당근 등 국내산 생채소를 균형 있게 배합했다. 오징어 특유의 쫄깃한 식감과 국내산 생채소의 향이 최적의 비율로 조합돼 일반 어묵보다 쫀득하고 풍부한 풍미를 살렸다.

편의점 업계 관계자는 “최근 최저 기온이 급격하게 내려가고 본격적으로 겨울 시즌에 접어들면서 겨울철 간식 수요가 크게 증가하고 있다”며 “고객들이 몸과 마음을 녹일 수 있도록 따뜻하고 맛있는 상품을 확대해나갈 예정”이라고 말했다.

