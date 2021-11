[아시아경제 최대열 기자] 다나와 다나와 119860 | 코스닥 증권정보 현재가 27,800 전일대비 150 등락률 +0.54% 거래량 56,763 전일가 27,650 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 다나와, 경영권 매각 관련 다양한 방안 검토 중[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일거래소 "다나와 경영권 매각 추진설 조회공시 요구" close 는 최대주주의 경영권을 포함한 지분매각 보도와 관련해 "(최대주주가) 지분매각을 포함한 다양한 전략적 방안을 검토중"이라며 "NH투자증권주식회사를 자문사로 선정한 후 필요한 사전절차를 진행하고 있다"고 8일 밝혔다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr