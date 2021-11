COWON, 캐주얼 신작게임 ‘호조 팝’ 사전예약 시작

[아시아경제 유현석 기자] COWON COWON 056000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,860 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일COWON, ‘허니블러드’ 사전 예약 페이지 오픈홍대여신 타루, 모바일게임 '허니블러드' OST 참여 close 은 모바일 퍼즐 신작 '호조 팝(Hozo Pop)'의 글로벌 사전예약을 시작한다고 8일 밝혔다.

호조 팝은 카카오톡 이모티콘으로 대중에게 친숙한 호조 작가의 IP(지식재산권)를 활용한 캐주얼 퍼즐게임이다. 시니컬토끼, 헬로브라운 등 호조 유니버스의 인기 캐릭터들이 총 출동한다. 캐주얼 퍼즐의 시원한 손맛에 충실하면서도 현실을 비트는 유머와 익살을 한껏 녹여내 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 게임이다.

호조 팝의 강점은 풍부한 볼륨감과 사용자 편의성이다. 1000개 이상의 스테이지와 다채로운 월드맵이 처음부터 제공된다. 간단한 미션을 완료하면 퍼즐맵에 각종 특수블록을 자동으로 생성하는 시스템을 갖춰 퍼즐 장르에 약한 유저나 어린이라도 쾌적한 플레이가 가능하다.

호조 작가가 직접 심혈을 기울인 UI와 아트워크 또한 게임의 차별성을 더하는 요소다. 게임의 모든 그래픽 소재를 버튼 하나하나까지 호조 작가가 직접 제작했다. 호조 작가만이 표현할 수 있는 독특한 정서를 게임 전반에 녹여내 호조 유니버스에 대한 팬서비스의 의미도 있는 게임이다.

코원은 사전예약 사이트를 통해 게임 소개와 이벤트 등 다채로운 정보를 공개하고 있다. 사전예약 참여자 모두에게 금화, 특수블록 등 풍부한 아이템을 제공한다. 이 중 100명에게는 추첨을 통해 호조 작가의 친필사인이 포함된 선물꾸러미 '호조월드 스페셜 패키지'를 증정할 예정이다.

이승훈 코원 대표는 “호조 팝은 코원 x 호조 x 웨일버드 3사가 함께 하는 프로젝트”라며 “한국의 팬들에게는 뜻깊은 선물을, 글로벌 유저에게는 색다른 경험을 안겨줄 것”이라고 전했다.

호조 팝은 2021년 겨울, 구글 플레이와 앱스토어 등 주요 마켓을 통해 한국과 글로벌 시장에 동시 출시될 예정이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr