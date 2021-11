삼성고시 GSAT 첫날…“난이도 평이, 유형 상반기와 비슷”

"상반기와 유형 비슷했고 대체로 평이했다" 응시자 후기

삼성전자 등 삼성 20개 계열사 참여



[아시아경제 김희윤 기자] 삼성그룹의 2021년도 하반기 대졸 신입 공채 필기시험 직무적성검사(GSAT)가 6일 온라인으로 진행됐다.

하반기 GSAT 시험은 수리 20문항, 추리 30문항 등 총 50문항, 시간은 사전점검 60분, 시험 60분 등 약 2시간에 걸쳐 치러졌다. 이날부터 이틀간 오전, 오후 한 차례씩 총 4개 조로 진행된다.

시험을 본 응시자들 사이에서는 난이도는 전체적으로 쉬운 편이었으나 조건추리는 어려웠고 유형은 상반기 GSAT와 같았다는 평가가 이어졌다.

이날 오전 네이버 취업 준비 카페 '스펙업'이 조사한 GSAT 난이도 결과 참여자 70명 중 58%가 '보통이었다'고 답했고, '어려웠다' 20%, '쉬운 편이었다' 10% 순으로 응답했다.

삼성전자 측은 이날 서버 장애 등 돌발상황 없이 온라인 GSAT를 종료했다고 밝혔다.

코로나19 사태를 계기로 지난해 상반기부터 GSAT 시험을 온라인으로 시행하는 삼성은 앞으로도 온라인 시험을 정례화하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

올해 하반기 삼성 공채에는 삼성전자를 비롯해 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성SDS, 삼성물산, 삼성생명, 제일기획 등 20개 삼성 주요 계열사가 참여한다.

온라인 시험은 응시자가 집에서 개인 컴퓨터를 활용해 시험에 응시하고, 감독관은 원격 모니터링 시스템을 통해 시험을 감독한다. 부정행위를 막기 위해 응시자들은 스마트폰으로 시험을 치르는 본인의 모습을 촬영해야 한다.

삼성은 GSAT 합격자를 대상으로 11∼12월 중 면접시험을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다.

앞서 SK그룹이 올해 하반기 공채를 끝으로 수시 채용 전환을 밝힌 가운데 삼성은 5대 그룹 중 유일하게 공채 제도를 유지하고 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr