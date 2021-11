롯데마트, 위드 코로나 맞아 'GO코인 챌린지' 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 단계적 일상회복(위드 코로나)를 맞아 오프라인 전용 애플리케이션(앱)인 ‘롯데마트GO’에서 일정 쇼핑 금액 달성 시 GO코인을 지급하는 'GO코인 챌린지' 이벤트를 준비했다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 12월31일까지 롯데마트 김포한강점, 덕소점, 롯데몰 수지점, 삼산점, 서청주점, 수완점, 양덕점, 화명점 총 8개점에서 진행한다.

매월 최대 3개의 코인을 모을 수 있으며 적립된 코인은 오프라인 매장에서 현금처럼 사용가능한 'GO머니' 또는 다양한 사은품으로 교환할 수 있다. GO코인 개수에 따라 디퓨저, 정관장 애브리타임, 캠핑체어 등 원하는 사은품도 획득할 수 있다.

롯데마트 관계자는 “위드 코로나를 맞이해 오프라인 매장을 방문하는 고객들에게 쇼핑의 재미를 드릴 수 있는 미래형 매장을 구축하고자 한다”며 “향후 일상 회복이 이루어지는 단계에 따라 점진적으로 더욱 다양한 오프라인 서비스와 콘텐츠를 선보일 예정”이라고 말했다.

