제주 성산항서 낚시어선·레저보트 충돌…승선원 3명 구조

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주 서귀포시 성산항 내에서 낚시어선과 레저보트의 충돌·전복사고가 발생해 레저보트 승선원 3명이 서귀포해경에 전원 구조됐다.

5일 서귀포해양경찰서에 따르면 오전 6시 42분께 레저보트 A호(3.8t, 승선원 3명)와 낚시어선 B호(9.77t, 승선원 9명)가 충돌해 A호가 전복됐다는 신고를 접수받았다.

서귀포해경은 경비함정, 파출소 연안구조정, 민간해양구조대 등 구조세력을 급파했다.

오전 6시 45분께 현장 도착 당시 1명은 B호에서 구조한 상태였고, 즉시 경찰관이 입수해 나머지 2명을 B호와 함께 구조 완료했다.

이후 구조된 3명은 119구급차를 이용해 제주시 소재 의료기관으로 이송됐으며 1명은 구조 당시 의식이 없어 심폐소생술을 지속적으로 실시하며 이송됐으나 다행히 현재 의식은 찾은 것으로 확인됐고 나머지 2명의 건강상태는 양호했다.

서귀포해경은 낚시어선과 레저보트 승선원들을 대상으로 정확한 사고원인을 조사할 예정이다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr