LG전자, MZ세대 겨냥 '그램 튜닝' 이벤트

서울 성수동 ‘피치스 도원’서 개최

[아시아경제 차민영 기자] LG전자가 초경량 노트북 ‘LG 그램’을 앞세워 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥한 이색 마케팅을 실시한다고 5일 밝혔다.

LG전자는 이달 20일부터 30일까지 열흘간 최근 핫플레이스로 떠오른 서울 성수동 ‘피치스 도원’에서 ‘LG 그램 튜닝 위크’ 이벤트를 연다. 피치스 도원은 자동차 튜닝에 기반한 라이프스타일 브랜드 피치스의 복합문화공간으로 다양한 전시 행사를 연다.

LG전자는 이번 튜닝 위크에서 올해 출시된 LG 그램 구매 고객 가운데 300명을 선정해 SSD 1테라바이트(TB) 추가 업그레이드를 통한 퍼포먼스 튜닝, 한정판 커스텀 스티커를 통한 외관 스타일링 기회를 무상으로 제공한다.

LG전자는 새로운 경험을 찾고 개성이 뚜렷한 MZ세대를 위해 이번 이벤트를 기획했다. 이벤트 기간 이곳을 찾은 고객들은 마우스, 마우스패드 등 LG전자와 피치스가 콜라보 한 굿즈를 구매할 수도 있고, 피치스 내 전시 차량과 LG 그램을 연계한 미디어 아트도 즐길 수 있다.

LG전자는 튜닝 위크 오픈에 앞서 이달 5일부터 14일까지 이벤트 페이지를 열고, 튜닝에 참여할 고객 응모를 받는다.

김선형 LG전자 한국HE마케팅담당은 “LG 그램은‘다양한 시작과 도전’의 순간에 함께하고 있다”며 “다양한 이벤트를 통해 새로운 경험을 추구하는 MZ세대와의 접점을 확대해 나갈 것”이라고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr