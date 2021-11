美 코로나19 사망자 75만명 육박...알래스카 인구보다 많아

1차대전 이후 미군 사망자 넘어서

백신접종 거부자 여전히 많아...사망자 더 늘듯

[아시아경제 이현우 기자] 미국 내 코로나19 사망자 숫자가 75만명을 육박하면서 알래스카주 인구를 넘어선 것으로 알려졌다. 1차 세계대전 이후 주요 미군 참전 사망자를 모두 합친 것을 넘어서며 공포감이 계속 커지는 가운데 그럼에도 여전히 백신 접종 거부자가 많아 사망자는 더욱 늘 것으로 우려되고 있다.

3일(현지시간) 미 존스홉킨스대학의 코로나19 데이터에 따르면 이날까지 집계된 미국의 코로나19 사망자수는 74만8518명을 기록해 전세계에서 가장 많은 숫자를 기록 중이다. 2위인 브라질(60만8071명), 인도(45만9191명) 보다 여전히 훨씬 많은 사망자수를 기록하고 있다.

워싱턴포스트(WP)에 따르면 해당 수치는 2020년 미국 인구조사 기준 알래스카주의 인구인 73만3391명을 넘어선 것이다. 워싱턴DC(68만9545명), 버몬트(64만3077명), 와이오밍(57만6851명)주 등의 인구도 크게 웃도는 수준이다. WP에 따르면 해당 숫자는 이미 제1·2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남 전쟁 등에서 사망한 미군 숫자를 모두 다 합친 것을 넘어섰다.

이토록 코로나19 사망자가 많음에도 여전히 많은 사람이 백신접종을 거부하고 있으며 백신접종이 가족·지역 간 갈등을 야기하기도 한다고 WP는 보도했다. 미국 내에서는 정치적인 이유로 집단으로 백신을 맞지 않는 사례도 여전히 많은 것으로 알려졌다.

WP에 따르면 미시간주의 터스콜라 카운티 주민 중 한 번이라도 코로나 백신을 맞은 사람은 51%에 불과한 것으로 나타났는데, 이 지역은 정치적으로 보수적이며 반정부 정서가 강하기 때문으로 분석되고 있다. 아직 미국 남동부 일대 많은 지역에서 백신 접종 거부자가 많은 상황이라 미 보건당국에서 앞으로도 사망자가 크게 늘어날 것으로 경고한다고 WP는 전했다.

