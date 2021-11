2027년 비행기 타고 백령도 가나…백령공항 예타 대상사업 선정

1740억 들여 50인승 소형공항 건설…2025년 착공

[아시아경제 박혜숙 기자] 2027년이면 서해 최북단 섬 백령도를 비행기를 타고 갈 가능성이 커졌다.

인천시는 3일 열린 기획재정부 제6차 국가재정평가위원회에서 백령공항 건설사업이 예비타당성조사(예타) 대상사업으로 선정됐다고 밝혔다.

시는 지난해 5월과 12월 심의에서 잇따라 탈락했지만 접경지역 정주여건 개선, 서해 5도 관광 활성화 등 사업 추진 당위성을 강조한 끝에 이 사업을 심사 대상에 올리는 데 성공했다.

앞서 2017년 국토교통부의 '백령공항 건설사업 사전타당성 검토'에서 비용 대비 편익(B/C) 값이 2.19로 높게 나와 사업 추진 가능성에 대한 기대가 크다.

백령공항은 서해 최북단 섬 주민의 정주여건 개선과 1일 생활권 보장을 위해 인천시가 추진하고 있는 역점사업이다.

사업비 1740억원을 투입해 옹진군 백령면 솔개지구 일원 25만4000㎡에 길이 1.2km·폭 30m 규모의 활주로와 여객터미널, 계류장, 관제탑 등을 갖춘 50인승 소형공항으로 건설된다.

내년 예타 조사(평가) 분석에 이어 2023년 국토부의 공항개발 기본계획 수립 및 타당성조사 용역, 2024년 기본·실시설계 용역과 실시계획 승인 등의 절차를 거치게 된다. 2025년 공사를 시작해 2027년 개항을 목표로 하고 있다.

한편 인천시는 내년에 '백령공항 주변지역 발전전략 및 기본계획 수립 용역'을 통해 공항 주변지역 개발방향을 정하고 숙박, 관광, 레저, 의료 등 공항과 연계해 시너지를 낼 수 있는 방안을 마련할 계획이다.

백령공항이 건설되면 김포공항에서 백령도까지 비행시간이 1시간 정도 걸려 현재 여객선으로 4시간 이상 걸리는 이동시간이 크게 단축된다.

이에 따라 백령도는 물론 대청도·소청도 등 서해 최북단 3개 섬과의 접근성이 나아져 1일 생활권이 가능해지고, 비상상황 발생 시 대응능력도 향상돼 지역 주민의 정주여건이 획기적으로 개선될 전망이다.

아울러 2019년 지정된 백령·대청권역 국가지질공원 등 천혜의 자연경관을 기반으로 국내외 관광객 및 투자 유치가 활성화해 지역 균형발전에도 기여할 것으로 시는 기대했다.

박남춘 시장은 "후속 절차도 차질 없이 진행해 백령공항이 2027년 개항할 수 있도록 만전을 기하겠다"며 "백령공항과 주변지 개발을 통해 일자리를 창출하고 투자유치를 이끌어 내 백령도가 제2의 제주도로 발전할 수 있도록 힘 쓰겠다"고 말했다.

