[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 교육위원회는 3일 전남도교육청과 22개 교육지원청, 14개 직속 기관을 대상으로 행정사무감사에 본격 돌입했다.

이번 행정사무감사는 전남도교육청과 3일부터 오는 10일까지 휴일을 제외한 6일간 전남도의회 교육위원실과 전남도교육청 대회의실에서 진행된다.

교육위원회는 이번 행정감사에서 실·과별 주요사업 추진사항과 예산편성 및 집행 적정성 여부, 인사관리, 각종 감사 시 지적사항에 대한 조치 결과, 기관 운영실적, 집단민원 및 진정서 처리 결과, 교육감 공약사항에 대한 이행 평가 및 실적 등에 관한 사항에 대해 집중적으로 추궁할 예정이다.

교육위 한 관계자는 “이번 행정사무감사가 전남교육에 대한 심도 있는 분석과 교육 전반에 대한 문제점이 제대로 점검될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr