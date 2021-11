삼성, '2021 푸른코끼리 온라인 포럼' 개최…"사이버폭력 예방"

[아시아경제 정현진 기자] 삼성이 푸른나무재단과 함께 3일 '2021 청소년 사이버폭력 예방 푸른코끼리 온라인 포럼'을 개최했다.

포럼은 교육부, 푸른나무재단, 사회복지공동모금회, 삼성이 함께 진행 중인 청소년 사이버 폭력 예방을 위한 '푸른코끼리' 사업의 일환으로 지난해에 이어 두번째로 푸른나무재단 유튜브에서 중계했다.

이번 포럼은 '사이버폭력 백신, 푸른코끼리'를 주제로 청소년 사이버폭력의 실태를 공유하고 해결방안을 제시하기 위해 마련됐다. 국내외 MZ세대들의 사이버폭력 실태와 대응 사례를 살펴보고 조기감지와 초기대응 등 사이버폭력 접근법과 대응방안을 제시했다.

피터 스미스 영국 골드스미스대 명예교수는 기조강연에서 "우리는 인터넷의 발달을 예의주시해야하고, 문화적 배경과 차이로 인한 영향을 더 이해하고자 노력해야만 사이버폭력을 효과적으로 예방할 수 있을 것"이라고 강조했다.

연사로 참여한 티나 마이어 미 메건 마이어재단 설립자는 "사이버폭력으로 13세 딸을 잃고 난 후 법 제정이 최우선이라는 생각으로 노력해 미국 미주리주의 사이버불링 방지법을 만드는데 성공했다"면서 "사이버폭력은 매우 빠르게 24시간 내내 일어나기 때문에 혼자만의 노력으로는 쉽게 벗어나기 어렵고 관련 법 제도 마련은 물론 우리 모두의 노력이 필요하다"고 강조했다.

최동주 숙명여대 글로벌서비스학부 교수도 "한국에도 미국의 사이버불링 방지법과 같은 사회적 시스템 구축이 시급하다"고 제언했다.

문용린 푸른나무재단 고문은 "코로나19 시대에도 학교폭력은 사라지지 않았고 이제 사이버 공간으로 이동했다. 이번 포럼이 한국 사회에 만연해 있는 폭력 문화에 경종을 울리고 청소년들이 평화롭고 행복하게 성장할 수 있는 안전한 환경을 조성하는데 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

삼성은 지난해 2월 청소년 폭력 예방 전문기관(NGO)인 푸른나무재단, 교육부, 사회복지공동모금회와 협력해 전국 초중고 학생, 교사와 학부모 등을 대상으로 청소년 사이버폭력 예방 교육 사업 '푸른코끼리'를 시작했다. 삼성전자를 비롯해 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성SDS 등 5개 계열사가 지원한다.

삼성과 푸른나무재단은 '푸른코끼리' 사업을 통해 2030년까지 300만명을 대상으로 사이버폭력 예방 교육을 실시할 예정이다. 이를 통해 현재 30%대인 청소년 사이버폭력 경험률을 3%대로 낮추고 청소년들의 친 사회적 역량(정직, 약속, 용서, 책임, 배려, 소유)을 끌어 올릴 계획이다.

